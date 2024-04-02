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Общество

Имя нового директора Псковского филиала областной клинической больницы будет названо позднее

Псковская городская больница с 1 апреля стала филиалом Псковской областной клинической больницы. Во вторник, 2 апреля, с коллективом филиала встречаются председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко и главврач областной больницы Евгений Панферов.

Марина Гаращенко поблагодарила предыдущих руководителей городской больницы. «Сперва новый руководитель пройдет согласование в комитете, у губернатора, только после этого его вам представят», – сообщила она.

Фото: ПАИ

После встречи с коллективом глава облздрава и главврач совершают обход отделений больницы.

Накануне встреча прошла с коллективом Великолукского филиала областной клинической больницы, где в качестве директора была представлена Татьяна Кобзева.

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