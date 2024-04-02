Электроэнергию временно отключат в Бежаницком районе

09:55, 02 апреля 2024, ПАИ

Электричества временно не будет в одном из населённых пунктов Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».

Света не будет в деревне Большие Старики с 2 апреля до 5 апреля с 9:00, но с включением на ночь.

Кроме того, электроэнергии не будет в Печорском районе.