Электроэнергию временно отключат в Бежаницком районе
Электричества временно не будет в одном из населённых пунктов Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».
Света не будет в деревне Большие Старики с 2 апреля до 5 апреля с 9:00, но с включением на ночь.
Кроме того, электроэнергии не будет в Печорском районе.
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