Об организации экскурсии с губернатором рассказала директор псковского филиала Российского общества «Знание»

12:11, 02 апреля 2024, ПАИ

Об организации экскурсии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием» рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ.

К участию в акции «Прогулка со Знанием» были приглашены ученики психолого-педагогических классов. Елена Печерская отметила, что сам проект по созданию психолого-педагогических классов является социально значимым для Псковской области, так как позволяет формировать кадровый резерв в образовании и способствует популяризации педагогических профессий. Именно ученики психолого-педагогических классов проявляют активную гражданскую и социальную позиции, а также являются постоянными участниками федеральных и региональных акций Российского общества «Знание».

«У нас в Российском обществе «Знание» есть такая акция – «Прогулка со Знанием» с участием высшего должностного лица или заместителя губернатора. Спасибо Михаилу Юрьевичу, что он лично нашел время и такая экскурсия у нас получилась», – сказала Елена Печерская.

Эта акция прошла во всех 89 регионах России. При этом в других субъектах страны экскурсии проходили в различных местах – в городе, на предприятии. В Псковской области экскурсия для школьников прошла в здании регионального правительства.

«Михаил Юрьевич предложил такую идею, потому что никто до нас еще не гулял по зданию правительства. Экскурсия получилась потрясающая, и дети до сих пор эмоционально очень возбуждены и приятно удивлены», – поделилась Елена Печерская. Вовлеченность руководителей Псковской области в различные федеральные и региональные акции Российского общества «Знание» получит продолжение, выразила она надежду.