Владимир Путин наградил главу Пскова за трудовые успехи
Президент России Владимир Путин наградил почётной грамотой главу Пскова Бориса Елкина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Также ещё один житель региона награждён президентом. Медицинскому брату Первомайского дома-интерната в Палкинском районе Василию Яковлеву объявили благодарность президента России. Её он получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил сократить домашние задания в школах.
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