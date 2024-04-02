Владимир Путин наградил главу Пскова за трудовые успехи

11:21, 02 апреля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин наградил почётной грамотой главу Пскова Бориса Елкина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Также ещё один житель региона награждён президентом. Медицинскому брату Первомайского дома-интерната в Палкинском районе Василию Яковлеву объявили благодарность президента России. Её он получил за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил сократить домашние задания в школах.