Центр лечения боли может появиться в Пскове
Центр лечения хронического болевого синдрома может появиться в Пскове, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время внепланового обхода пациентов Псковской городской больницы, передает корреспондент ПАИ.
«У нас в планах создание центра лечения боли. Этот же вопрос мы обсуждали с коллегами из онкологической службы, потому что там тоже есть характерная болевая симптоматика. При этом в центре будет доступно лечение различных видов боли неврологической, ревматоидной и онкологической. Мы работаем над этим», – рассказала Марина Гаращенко пациентам больницы.
Ранее сообщалось, что Псковская городская больница с 1 апреля стала филиалом Псковской областной клинической больницы. Новый руководитель клиники будет назван позднее.
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