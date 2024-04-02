Центр лечения боли может появиться в Пскове

12:12, 02 апреля 2024, ПАИ

Центр лечения хронического болевого синдрома может появиться в Пскове, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время внепланового обхода пациентов Псковской городской больницы, передает корреспондент ПАИ.

«У нас в планах создание центра лечения боли. Этот же вопрос мы обсуждали с коллегами из онкологической службы, потому что там тоже есть характерная болевая симптоматика. При этом в центре будет доступно лечение различных видов боли неврологической, ревматоидной и онкологической. Мы работаем над этим», – рассказала Марина Гаращенко пациентам больницы.

Ранее сообщалось, что Псковская городская больница с 1 апреля стала филиалом Псковской областной клинической больницы. Новый руководитель клиники будет назван позднее.