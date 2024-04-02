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Происшествия

Семь человек в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области погибли из-за пьяного диспетчера

Семь человек в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области погибли из-за пьяного диспетчера, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его данным, диспетчер переезда «находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения». «Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», – написал глава региона.

1 апреля поезд Москва – Архангельск на регулируемом железнодорожном переезде врезался в рейсовый автобус. В результате погибли водитель и шесть пассажиров автобуса, машинист состава получил травмы. Первоначально сообщалось, что причиной была техническая неисправность автобуса, который заглох, выехав на пути. Среди погибших, по данным Следственного комитета, несовершеннолетняя девушка.

СК возбудил уголовное дело. РЖД пообещало выплатить семьям погибших по 3 млн рублей.

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