Глава Пскова поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии
Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии.
День единения народов России и Белоруссии символизирует крепкую дружбу и взаимопонимание между обеими странами, написал он в своём Telegram-канале.
«Красивая природа, душевные люди, общие цели и стремления – всё это объединяет наши братские народы. Мы всегда готовы поддержать друг друга и подставить плечо», – подчеркнул глава Пскова.
В честь праздника псковские коллективы выступят на концерте в Витебске, а с участием витебской молодежной команды в Пскове прошёл Международный кубок КВН.
«Пусть наш союз крепнет день ото дня, привнося в жизнь людей благополучие, счастье и процветание!» – заключил Борис Елкин.
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