Глава Пскова поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии

12:54, 02 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём единения народов России и Белоруссии.

День единения народов России и Белоруссии символизирует крепкую дружбу и взаимопонимание между обеими странами, написал он в своём Telegram-канале.

«Красивая природа, душевные люди, общие цели и стремления – всё это объединяет наши братские народы. Мы всегда готовы поддержать друг друга и подставить плечо», – подчеркнул глава Пскова.

В честь праздника псковские коллективы выступят на концерте в Витебске, а с участием витебской молодежной команды в Пскове прошёл Международный кубок КВН.

«Пусть наш союз крепнет день ото дня, привнося в жизнь людей благополучие, счастье и процветание!» – заключил Борис Елкин.