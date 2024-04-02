У новых мячей есть особенности, поэтому спортивная школа нуждается в них – Сергей Иванов

14:00, 02 апреля 2024, ПАИ

Председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ указал на необходимость новых мячей Volar VL-100 для спортшколы «Бригантина». Недавно вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин вручил спортшколе «Бригантина» десять новых мячей Volar VL-100.

«Всероссийская федерация волейбола приняла решение об отказе от мячей Mikasa и переходе на отечественные мячи Volar. При работе с новым мячом есть особенности, поэтому спортивная школа нуждается в них», – пояснил Сергей Иванов.

Эксперт также отметил, что подача-планер в прыжке мячами Volar получается более плотной, но силовая в прыжке теряет свои свойства. «При приеме мяча есть сложность в обработке, надо отработать на тренировке. В этом сезоне наши юноши имели опыт с данным мячом, когда участвовали в Петербургской волейбольной лиге. Ребята остались довольны», – добавил собеседник ПАИ.

Воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения примут участие в международных соревнованиях «Кубок дружбы», где игры пройдут мячами Volar.

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