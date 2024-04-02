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Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области подвёл Александр Седунов

О том, как прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области подвел Александр Седунов. Фото: ПАИ

В этом году конкурс проходил на протяжении двух недель на 12 площадках. Более 270 студентов и школьников от 14 лет могли продемонстрировать свои навыки в 30 различных компетенциях.

«Одинаковые условия для всех участников по каждой компетенции – принципиально важная вещь», – подчеркнул гость медиацентра.

Он отметил, что юниорам – школьникам от 14 лет – в основном предлагалось принять участие в компетенции по 3D-моделированию, предпринимательству, администрированию отелей, спасательным работам. «Юниоры в спасательных работах себя хорошо зарекомендовали. И на всероссийском уровне в том числе. В этом году основные победители были подготовлены центром «Патриот». Это жизненно важный навык, который будет востребован всеми. И этому необходимо учиться», – пояснил он.

Одним из самых неожиданных результатов Александр Седунов назвал победу студентки Псковского политехнического колледжа в компетенции «Сварочное дело».

«Девушка лучшая по сварке в области – это удивительно. Но учитывая, как она учится, как относится к делу, это хорошо. Я думаю, что таких побед будет много. Мы видим, что и на повара раньше участвовали в основном девушки, а сейчас и молодые люди», – пояснил он.

Спикер отметил также, что в этом году на финансирование конкурса из регионального бюджета выделено 7 млн рублей. Эти средства направлены на премии, которые получают студенты и их мастера в качестве поощрения за победу, а также в ряде случаев в качестве поощрения за участие.

Всего в региональном этапе конкурса 30 победителей, однако это не значит, что все они будут представлять Псковскую область в финале чемпионата, отметил гость медиацентра.

«Сначала будет итоговый отбор, а потом станет понятно, кто поедет. Возможность поехать всем 30 есть. И важно, чтобы мы подтвердили высокий уровень квалификации, но уже на всероссийском уровне», – подчеркнул Александр Седунов.

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