Барсики и «Чемодан впечатлений»: стенд Псковской области на выставке «Россия» преобразился

16:12, 02 апреля 2024, ПАИ

Оформление изменилось на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области









На входе на стенд в окошках разместились пять копий барсиков. К каждому из них гид Александр Сергеев написал четверостишие.

Также в большой витрине появилась экспозиция «Чемодан впечатлений». На ней представлено разнообразие сувениров и эмоций, которые можно найти в багаже путешественника после поездки в Псковскую область.

Кроме того, по периметру стенда размещены цветы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.