Барсики и «Чемодан впечатлений»: стенд Псковской области на выставке «Россия» преобразился
Оформление изменилось на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
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Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
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Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
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Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
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Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
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Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
На входе на стенд в окошках разместились пять копий барсиков. К каждому из них гид Александр Сергеев написал четверостишие.
Также в большой витрине появилась экспозиция «Чемодан впечатлений». На ней представлено разнообразие сувениров и эмоций, которые можно найти в багаже путешественника после поездки в Псковскую область.
Кроме того, по периметру стенда размещены цветы.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Барсики и «Чемодан впечатлений»: стенд Псковской области на выставке «Россия» преобразился