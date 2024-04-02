Некоторые категории граждан смогут посетить Изборский музей-заповедник бесплатно

16:15, 02 апреля 2024, ПАИ

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить Изборский музей-заповедник бесплатно 3 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На бесплатное посещение в первую среду месяца имеют право пенсионеры и члены многодетных семей, несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи.

Участники акции могут больше узнать о становлении Российской государственности на выставке «За землю Русскую!», посмотреть на полотна выставки «Израненная земля Донбасса» и узнать о деятельности России на международном поприще («История российской дипломатической службы», «Служить России словом и душой…», «Время и служение Александра Михайловича Горчакова»).

Ранее сообщалось, что более 1300 человек посетили выставку «Израненная земля Донбасса» в Изборске.