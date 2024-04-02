Стружанин стал победителем соревнований по лыжным гонкам в Ленинградской области

17:52, 02 апреля 2024, ПАИ

Стружанин Тарас Гусак стал победителем соревнований по лыжным гонкам «Закрытие сезона», которые прошли в Ленинградской области 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе Струг Красных.

«Эта медаль за первое место в соревнованиях в Ленинградской области у Тараса Гусака уже не первая. Юный чемпион идет по стопам старшего брата», – сообщили в спортшколе в Стругах Красных.

Отметим, что недавно в Псковской области подвели итоги финального этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам.

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