Опубликовано видео с места убийства женщины рулоном плёнки в Пскове

19:36, 02 апреля 2024, ПАИ

Видео с места убийства женщины рулоном упаковочной плёнки в Пскове публикует следственное управление СК России по Псковской области.

Напомним, 19 ноября 2023 года женщину убил её сожитель в квартире на улице Труда в Пскове.