Опубликовано видео с места убийства женщины рулоном плёнки в Пскове
Видео с места убийства женщины рулоном упаковочной плёнки в Пскове публикует следственное управление СК России по Псковской области.
Напомним, 19 ноября 2023 года женщину убил её сожитель в квартире на улице Труда в Пскове.
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