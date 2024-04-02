Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликовано видео с места убийства женщины рулоном плёнки в Пскове

Видео с места убийства женщины рулоном упаковочной плёнки в Пскове публикует следственное управление СК России по Псковской области.

Напомним, 19 ноября 2023 года женщину убил её сожитель в квартире на улице Труда в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2024

Опубликовано видео с места убийства женщины рулоном плёнки в Пскове
02 апреля 2024

Пьяный водитель-рецидивист протаранил металлический забор в Палкино
02 апреля 2024

Елена Тимашова: Делегация из Калининградской области осталась в восторге от псковских ТОС
02 апреля 2024

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Псковской области подвёл Александр Седунов
02 апреля 2024

Публичные слушания по вопросу преобразования шести районов в округа начались в Псковской области
02 апреля 2024

Кандидатуру Михаила Шмакова выдвинуло Псковское профобъединение на должность председателя ФНПР
02 апреля 2024

Три человека представляют Псковскую область на саммите финалистов премии «Мы вместе»
02 апреля 2024

Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...