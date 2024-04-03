Три температурных рекорда побито в Псковской области за день

10:40, 03 апреля 2024, ПАИ

Три температурных рекорда зафиксировали в Псковской области 2 апреля, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Пскове абсолютный максимум составил +21,4 градуса, побив рекорд 2017 года. Тогда в этот день было +17,1 градуса.

Также рекорд 2017 года в 17,7 градуса был побит в Пушкинских Горах. 2 апреля температурный максимум составил +22,6 градуса.

В Великих Луках в этот день воздух прогрелся до +23,7 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году и составил +18,3 градуса.

Напомним, что теперь в регион, по словам руководителя Псковского гидрометцентра Талы Нещадимовой, на несколько дней вернется снег.