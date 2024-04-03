В Пскове пошёл снег

16:23, 03 апреля 2024, ПАИ

Снег пошёл в Пскове сегодня, 3 апреля. Будьте внимательны на дорогах.

Ранее об осадках в виде снега предупреждала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. По её прогнозу, сильные осадки и низкие температуры пробудут в регионе несколько дней. Затем снова вернётся солнечная погода. Подробный прогноз на неделю можно узнать здесь.