В Пскове пошёл снег
Снег пошёл в Пскове сегодня, 3 апреля. Будьте внимательны на дорогах.
Ранее об осадках в виде снега предупреждала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. По её прогнозу, сильные осадки и низкие температуры пробудут в регионе несколько дней. Затем снова вернётся солнечная погода. Подробный прогноз на неделю можно узнать здесь.
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