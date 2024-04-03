Водителей просят быть предельно внимательными на улицах Пскова

17:02, 03 апреля 2024, ПАИ

Псковских водителей просят быть предельно внимательными на улицах города. С таким предупреждением к автолюбителям обратились сотрудники ОГИБДД УМВД России по Пскову.

Погода в Псковской области настолько непредсказуема, что заморозки и снег у нас могут быть вплоть до мая, отметили в пресс-службе ведомства.

«В этих условиях псковским водителям следует быть предельно внимательными и осторожными на улицах города. Необходимо обязательно соблюдать скоростной режим, особенно при проезде регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов», - напомнили в ОГИБДД.

В Пскове идет мокрый снег, ночью возможны заморозки.