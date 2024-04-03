Ветеранов СВО вовлекают в спортивную жизнь Псковской области

18:14, 03 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с врио председателя комитета по спорту Галиной Овсовой сегодня, 3 апреля. Они обсудили спортивные мероприятия, участниками которых станут ветераны СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Так, 18 апреля на территории спортивного комплекса «Олимп» состоится мастер-класс «Сильный воин» для бойцов СВО, в первую очередь для тех, кто имеет травмы. Будут задействованы шесть видов спорта: настольный теннис, волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг, стрельба из лука и пулевая стрельба. В мероприятии также примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и представители общественных объединений инвалидов Псковской области.

Михаил Ведерников положительно оценил вовлечение бойцов СВО в спортивную жизнь региона.

Напомним, в этом году в Псковской области пройдёт множество спортивных мероприятий, в числе которых традиционные заезды ралли «Псков-2024», чемпионат России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках, Псковская парусная регата и другие.

Ранее сообщалось, что Псковскую область на первенстве СЗФО по самбо представят 70 спортсменов.

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