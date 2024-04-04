Стал известен подрядчик для выполнения работ по благоустройству в деревне Соловьи
Определён подрядчик для выполнения работ по благоустройству общественной территории между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Между администрацией Псковского района и компанией «Приоритет» заключили муниципальный контракт.
В ходе благоустройства выполнят работы по асфальтированию площадок для парковки автомобилей, а также появятся пешеходные дорожки из брусчатки.
Работы планируют выполнить до 15 июня текущего года.
Общественная территория между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи передана подрядной организации для выполнения работ по благоустройству.
Напомним, что эта территория вошла в список рейтингового голосования по выбору проектов для благоустройства в 2024 году.
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