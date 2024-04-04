Стал известен подрядчик для выполнения работ по благоустройству в деревне Соловьи

17:42, 04 апреля 2024, ПАИ

Определён подрядчик для выполнения работ по благоустройству общественной территории между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Между администрацией Псковского района и компанией «Приоритет» заключили муниципальный контракт.

В ходе благоустройства выполнят работы по асфальтированию площадок для парковки автомобилей, а также появятся пешеходные дорожки из брусчатки.

Работы планируют выполнить до 15 июня текущего года.

Общественная территория между домами № 8 и 9 в деревне Соловьи передана подрядной организации для выполнения работ по благоустройству.

Напомним, что эта территория вошла в список рейтингового голосования по выбору проектов для благоустройства в 2024 году.