Речной трамвай «Иния» приедет в Псков 15 апреля

10:27, 04 апреля 2024, ПАИ

Судно «Иния» будет доставлено в Псков 15 апреля, сообщили корреспонденту ПАИ в судостроительной компании «Ушаковские верфи».

Сейчас судно в полностью готовом виде ждёт очереди на паром из Калининграда до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дата отправления из Калининградской области – 6 апреля. После прибытия в Ленинградскую область судно погрузят на автотранспорт и отвезут в Псков. В «Ушаковских верфях», компании, которая занималась постройкой «Инии», ожидают, что судно прибудет в Псков 15 апреля.

Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области.

«Иния» рассчитана на перевозку 54 пассажиров и двух членов экипажа. Судно способно развивать скорость до 34 км/ч, имеет осадку в 0,5 м, в длину судно достигает 24,8 м. В компании также отмечают, что «Иния» на 90% состоит из отечественных комплектующих. Названо судно в честь вида пресноводного речного дельфина.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области прошли ходовые испытания сделанного для Пскова речного трамвая.