Снятый в Пскове фильм покажут на Днях российского кино на Кубе

11:44, 04 апреля 2024, ПАИ

Фильм «Я делаю шаг», снятый в Пскове, покажут в рамках Дней российского кино на Кубе. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Премьера картины состоялась на кинофестивале «Западные ворота» в 2023 году.

Основная часть съемок прошла в старейшей школе региона – бывшей мужской гимназии. Роли актёров массовых сцен исполнили реальные ученики школы № 1 Пскова. Также зрители могут узнать в фильме псковские улицы, парки и набережную реки Великой.

В сюжет кинокартины легла история провинциального учителя литературы, страдающего дислексией – нарушениями письма и чтения. Также герои решают множество других проблем, связанных со школой, дружбой, взаимоотношениями учителей и учеников.

Отметим, показы лучших российских кинолент последних лет проходят в Гаване до 7 апреля. Russian Film Festival проводит РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.