Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, выявили в Великих Луках, пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Сотрудники Госавтоинспекции ночью у одного из домов на улице Котовского остановили Daewoo Espero. За рулём оказался 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что ранее он был лишён водительских прав. Мужчине назначили штраф и изъяли автомобиль.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель-рецидивист протаранил металлический забор в Палкино и въехал на территорию чужого дома.
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