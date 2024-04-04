Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

14:20, 04 апреля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, выявили в Великих Луках, пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции ночью у одного из домов на улице Котовского остановили Daewoo Espero. За рулём оказался 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что ранее он был лишён водительских прав. Мужчине назначили штраф и изъяли автомобиль.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель-рецидивист протаранил металлический забор в Палкино и въехал на территорию чужого дома.