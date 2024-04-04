Пациентам Псковского госпиталя для ветеранов войн теперь доступна эхокардиография

14:32, 04 апреля 2024, ПАИ

Пациентам Псковского госпиталя для ветеранов войн теперь доступна эхокардиография. Этот вид исследования будет проводить вернувшаяся с обучения врач по функциональной диагностике Наталья Зайцева, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Исследование позволит обнаружить любые патологии и помочь в лечении сердечных заболеваний, а также готовить пациентов к реабилитации.

Эхокардиография – это ультразвуковое исследование сердца и окружающих его тканей. Современная кардиология использует эхокардиографию (УЗИ сердца) в качестве одного из основных методов диагностики. Исследование проводится с помощью специального оборудования – эхокардиографа.

При эхокардиографии врач видит изображение работающего сердца. Это позволяет изучить как его структуру, так и функциональное состояние. Подобное исследование помогает обнаружить заболевания сердечно-сосудистой системы ещё на ранних стадиях, что облегчает их последующее лечение.

Услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС ветеранам боевых действий и приравненным к ним категориям граждан, а также членам семей участников СВО.

Для остальных пациентов запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (8112)29-98-11 или 8 (8112) 58-95-72.