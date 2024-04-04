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Общество

Туристы раскупили на майские праздники все места в гостиницах Пскова

В псковских гостиницах не осталось свободных номеров на майские праздники, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псков остается одним из самых популярных турнаправлений у россиян. Фото: ПАИ

«У нас не найти свободных мест в отелях и на экскурсиях. На майские праздники все места проданы уже давным-давно. Думаю, что на период 23 февраля были какие-то остатки или появляются места, если были аннуляции», – рассказала она. При этом попасть на экскурсии можно в те дни, которые условно рабочие, добавила Светлана Баранова.

«Наверное, можно найти какие-то предложения на выходные 4 и 5 мая, которые выпадают между праздниками», – отметила она.

Ранее сообшалось, какие направления для отдыха за пределами родного региона выбирают сами псковичи.

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