Лоси чаще начнут выбегать на псковские дороги: в мае начинается миграция сохатых

17:02, 04 апреля 2024, ПАИ

Через несколько недель, в начале мая, начнется сезон миграционной активности лосей. Об этом сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Обычно происходит несколько десятков ДТП с лосями за год, пик их миграционной активности приходится на май-июнь и август-сентябрь. В эти месяцы и происходит большая часть аварий. Водителям нужно быть особенно осторожными в эти периоды», – отметил Павел Андреев.

Автомобилистов также предостерегла и старший научный сотрудник Полистовского заповедника Наталья Кузьмицкая. «Мы ехали недалеко от Полистовского заповедника, и по дороге пробегал лось, буквально в 100 метрах от машины», – рассказала она.

«Водителям, действительно, необходимо быть осторожнее и соблюдать скоростной режим», – заключила старший научный сотрудник заповедника.

Ранее сообщалось, что отец и дочь пострадали в ДТП с лосем в Гдовском районе.