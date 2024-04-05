Великолучанин стал победителем чемпионата ФССП России по комплексному единоборству
Великолучанин Руслан Шамилов стал победителем чемпионата Федеральной службы судебных приставов России по комплексному единоборству, который прошёл в Подмосковье с 1 по 5 апреля. Об этом сообщает Luki-News.
Спортсмен одержал досрочную победу в двух схватках.
Напомним, что 19 апреля Руслан Шамилов проведёт бой по правилам ММА на площадке ACA в Санкт-Петербурге с бразильским бойцом Эвертоном Полакуини.
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