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Общество

Ветеран Великой Отечественной войны из Палкино отметила 95-летний юбилей

Жительница Палкино, труженица тыла Любовь Михайловна Фомина отметила 95-летие, пишет газета «Льновод».

Жительница Палкино Любовь Михайловна Фомина отметила 95-летие. Фото: газета «Льновод»

Любовь Михайловна родилась и прожила в Тамбовской области, но в 1991 году переехала в Палкино. Она является ветераном Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Именинницу поздравила заместитель главы Палкинского района Татьяна Демьянович. Она вручила ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина и памятный подарок от правительства Псковской области.

Также 95-летний юбилей отметила жительница Псковского района Зоя Андриановна Бородулина.

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