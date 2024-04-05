Ветеран Великой Отечественной войны из Палкино отметила 95-летний юбилей

17:18, 05 апреля 2024, ПАИ

Жительница Палкино, труженица тыла Любовь Михайловна Фомина отметила 95-летие, пишет газета «Льновод».

Любовь Михайловна родилась и прожила в Тамбовской области, но в 1991 году переехала в Палкино. Она является ветераном Великой Отечественной войны, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Именинницу поздравила заместитель главы Палкинского района Татьяна Демьянович. Она вручила ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина и памятный подарок от правительства Псковской области.

Также 95-летний юбилей отметила жительница Псковского района Зоя Андриановна Бородулина.