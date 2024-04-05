Второй отборочный тур Псковского международного конкурса игры на народных инструментах состоится 6 апреля

17:13, 05 апреля 2024, ПАИ

Второй отборочный тур X Псковского открытого международного конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б. С. Трояновского состоится завтра, 6 апреля, в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщила организатор Ольга Гуслинская в беседе с корреспондентом ПАИ.

На закрытом конкурсном прослушивании мастерство игры на русских народных инструментах, таких как балалайка, гусли, гитара, домра и баян, продемонстрируют 39 участников – это коллективы и индивидуальные исполнители из Пскова и Гдовского, Дедовичского, Палкинского, Печорского, Порховского и Себежского районов.

20 апреля все желающие смогут посетить гала-концерт, на котором выступят лучшие исполнители – участники конкурса, отметила организатор.