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Общество

Как будут проходить соревновательные туры ВсоШ по обществознанию в Пскове, рассказали участникам

Председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Дмитрий Носов проинструктировал участников по вопросам проведения соревновательных туров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Как будут проходить соревновательные туры, рассказали участникам ВсоШ по обществознанию. Фото: ПсковГУ

«Тех, кто не в первый раз приезжает на олимпиаду, а в особенности тех, кто впервые оказался на заключительном этапе, ждет незабываемый опыт. Первый тур охватывает все области, включенные в дисциплину «Обществознание». Затем вам предстоит анализ текста и устный этап. Есть новшество: в прошлом году максимум составлял 100 баллов, в этом году 100 баллов можно будет теоретически получить за каждый тур. Соответственно, максимальная сумма может составить 300 баллов», – отметил Дмитрий Носов.

Напомним, на базе ПсковГУ с 5 по 11 апреля проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. В мероприятии принимают участие 318 старшеклассников и 106 сопровождающих из 84 регионов и городов федерфального значения. Псковскую область на заключительном этапе ВсОШ представит ученица десятого класса Гимназии имени С. В.Ковалевской Софья Динерштейн. Обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Организационно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады школьников, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет ФГБНУ «Институт стратегии развития образования».

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