Больше чем в 30 регионах России уровень воды превышает опасную отметку
Больше чем в 30 регионах России уровень воды превышает опасную отметку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, сейчас половодье особенно интенсивно и на малых и средних реках уровень воды достиг опасных отметок, вода заливает близлежащие населённые пункты и дороги. Научный руководитель Гидрометцентра России также подчеркнул, что на половодье может влиять аномальное тепло.
В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах рост уровня воды за сутки достигает отметок 60–230 сантиметров. Вода достигает опасных отметок на реках Московской, Ивановской, Ярославской, Саратовской, Тульской, Оренбургской, Тверской и других областей.
Добавим, что в Псковской области паводковая обстановка спокойная и контролируемая.
Ранее сообщалось, что прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области.