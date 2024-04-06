Больше чем в 30 регионах России уровень воды превышает опасную отметку

10:30, 06 апреля 2024, ПАИ

Больше чем в 30 регионах России уровень воды превышает опасную отметку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, сейчас половодье особенно интенсивно и на малых и средних реках уровень воды достиг опасных отметок, вода заливает близлежащие населённые пункты и дороги. Научный руководитель Гидрометцентра России также подчеркнул, что на половодье может влиять аномальное тепло.

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах рост уровня воды за сутки достигает отметок 60–230 сантиметров. Вода достигает опасных отметок на реках Московской, Ивановской, Ярославской, Саратовской, Тульской, Оренбургской, Тверской и других областей.

Добавим, что в Псковской области паводковая обстановка спокойная и контролируемая.

Ранее сообщалось, что прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области.