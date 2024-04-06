К 88-летию студии «Союзмультфильм» в России проведут акции

07:46, 08 апреля 2024, ПАИ

К 88-летию студии «Союзмультфильм» в России хотят провести различные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Союзмультфильм» представит короткометражный фильм, в котором героев мультфильмов из золотой коллекции покажут в детском возрасте, а в некоторых регионах временно переименуют улицы и переулки в честь героев советских мультиков.

Кроме того, в Москве хотят открыть квартиру Дяди Фёдора, в которой любой желающий сможет жить с семьёй несколько дней.

Напомним, сегодня, 8 апреля, отмечается День российской анимации. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма Владислава Старевича – «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». А советская мультипликация, которую представляла студия «Союзмультфильм», выпустила огромное количество мультиков, которые посмотрели ни одно поколение детей.