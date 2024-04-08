27 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за первую неделю апреля

10:53, 08 апреля 2024, ПАИ

27 нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области с 1 по 7 апреля. Четверо из них ранее уже привлекались к ответственности за подобное нарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе псковской Госавтоинспекции.

Всего за этот период сотрудники ведомства пресекли 1515 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За неделю в регионе произошло десять дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек.

В частности, 7 апреля водитель BMW протаранил попутный автомобиль Skoda на пересечении улиц Коммунальной и Народной в Пскове. В ДТП пострадал водитель BMW.