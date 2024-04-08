Несчастный случай произошёл на одном из заводов Пскова

15:44, 08 апреля 2024, ПАИ

Несчастный случай произошёл на заводе в Пскове, специализирующемся на производстве изделий из бетона. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

26-летний работник подвернул ногу и в итоге получил перелом лодыжки.

Обстоятельства происшедшего несчастного случая уточняются, подчеркнули в инспекции.

Ранее сообщалось, что в Пскове на электромашиностроительном заводе умер сотрудник. Несчастный случай произошёл с 75-летним работником плавильно-заливочного участка 1 апреля.