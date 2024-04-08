Конкурс детского рисунка начался в Пушкинском заповеднике раньше намеченной даты

15:57, 08 апреля 2024, ПАИ

Открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Сказка – ложь, да в ней намёк!», объявленный в январе этого года Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», стартовал раньше намеченного. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Ранее уже сообщалось, что это творческое соревнование для детей приурочено к 190-летию пушкинской «Сказки о золотом петушке» и предназначено для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учебных заведений системы дополнительного образования в возрасте от 8 до 12 лет включительно.

По правилам приём творческих работ — иллюстраций к «Сказке о золотом петушке» с изображением её героев и сцен — должны были начать 15 апреля. Однако, рассказали в музее, в адрес организаторов уже поступило более 50 рисунков. Их авторы — дети из обеих столиц, а также из Читы, Южно-Сахалинска, Иркутска, Всеволожска, Мокушино Нижегородской области, Калининграда и других больших и малых городов и посёлков нашей страны. Несколько иллюстраций — разумеется, без указания имён конкурсантов — музей разместил сегодня в своём официальном сообществе в социальной сети.

В «Михайловском» также напомнили, что письма с конкурсными работами ждут до 1 мая. Виртуальную выставку иллюстраций-победительниц планируют разместить на официальном сайте музея к 26 мая — дню рождения Александра Сергеевича по старому стилю.

Другие важные и полезные подробности о конкурсе детского рисунка «Сказка – ложь, да в ней намёк!» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе Конкурсы → 2024.