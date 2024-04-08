Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конкурс детского рисунка начался в Пушкинском заповеднике раньше намеченной даты

Открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Сказка – ложь, да в ней намёк!», объявленный в январе этого года Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», стартовал раньше намеченного. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Ранее уже сообщалось, что это творческое соревнование для детей приурочено к 190-летию пушкинской «Сказки о золотом петушке» и предназначено для учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учебных заведений системы дополнительного образования в возрасте от 8 до 12 лет включительно.

По правилам приём творческих работ — иллюстраций к «Сказке о золотом петушке» с изображением её героев и сцен — должны были начать 15 апреля. Однако, рассказали в музее, в адрес организаторов уже поступило более 50 рисунков. Их авторы — дети из обеих столиц, а также из Читы, Южно-Сахалинска, Иркутска, Всеволожска, Мокушино Нижегородской области, Калининграда и других больших и малых городов и посёлков нашей страны. Несколько иллюстраций — разумеется, без указания имён конкурсантов — музей разместил сегодня в своём официальном сообществе в социальной сети.

В «Михайловском» также напомнили, что письма с конкурсными работами ждут до 1 мая. Виртуальную выставку иллюстраций-победительниц планируют разместить на официальном сайте музея к 26 мая — дню рождения Александра Сергеевича по старому стилю.

Другие важные и полезные подробности о конкурсе детского рисунка «Сказка – ложь, да в ней намёк!» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе Конкурсы → 2024.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

Псковичи смогут публично прочитать стихотворение на Балу Победы
08 апреля 2024

Краснокнижный «ведьмин котёл» обнаружили в псковском лесу
08 апреля 2024

Пятиклассник из Острова получил 311 пятёрок и победил в акции «Губернаторский дневник»
08 апреля 2024

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов
08 апреля 2024

В Пскове второй раз за месяц может быть побит температурный рекорд
08 апреля 2024

Основательница популярного бренда одежды стала гостьей шестого выпуска передачи «Кофемолка»
08 апреля 2024

До +20 градусов ожидается в Псковской области 9 апреля
08 апреля 2024

Михаил Ведерников в 30-летие регионального парламента: Псковское областное Собрание играет важную роль в развитии региона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...