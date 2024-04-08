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Общество

Псковичи смогут публично прочитать стихотворение на Балу Победы

Псковичей приглашают принять участие в публичном чтении стихотворений на Балу Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Псковичи смогут публично прочитать стихотворение на Балу Победы. Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Для участия в акции необходимо пройти отбор. Для этого нужно до 17 апреля заполнить специальную форму и приложить к ней ссылку на видеозапись с чтением стихотворения на тему победы в Великой Отечественной войне. У потенциальных участников будут оценивать выразительность, эмоциональность и артистичность речи.

Все выступившие получат благодарности за помощь в организации Бала Победы.

Напомним, Бал Победы состоится 6 мая в 18:00 в парке реки Псковы.

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