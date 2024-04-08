Краснокнижный «ведьмин котёл» обнаружили в псковском лесу

16:47, 08 апреля 2024, ПАИ

Краснокнижный гриб – саркосому шаровидную – обнаружили в лесу Псковского района. Находкой поделился пскович в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Редкий гриб, который в народе называют также «ведьмин котёл», «кулачок» или «картоха», жители Пскова нашли на берегу реки Лочкина (Псковский район) во время семейной прогулки.

Саркосома несъедобна, а также занесена в Красную книгу России.

Некоторые грибники верят, что масло саркосомы помогает от ревматизма, обладает омолаживающим эффектом для кожи и волос, стимулирует работу мозга. При этом полезные свойства масла саркосомы до сих пор не доказаны.

Ранее эльфову чашу обнаружила ​жительница Новосокольнического района.