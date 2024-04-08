Краснокнижный «ведьмин котёл» обнаружили в псковском лесу
Краснокнижный гриб – саркосому шаровидную – обнаружили в лесу Псковского района. Находкой поделился пскович в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
Редкий гриб, который в народе называют также «ведьмин котёл», «кулачок» или «картоха», жители Пскова нашли на берегу реки Лочкина (Псковский район) во время семейной прогулки.
Саркосома несъедобна, а также занесена в Красную книгу России.
Некоторые грибники верят, что масло саркосомы помогает от ревматизма, обладает омолаживающим эффектом для кожи и волос, стимулирует работу мозга. При этом полезные свойства масла саркосомы до сих пор не доказаны.
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