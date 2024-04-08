Печорский ансамбль «Надежда» стал дипломантом I степени на всероссийском конкурсе искусств

19:48, 08 апреля 2024, ПАИ

Учащиеся хореографического отделения Печорской детской школы искусств, входящие в состав народного самодеятельного хореографического ансамбля «Надежда» Печорского РЦК под руководством Юлии Дзюба, приняли участие в ежегодном всероссийском конкурсе искусств «Центр талантов – 2024». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Мероприятие состоялось на базе МБУК «Дом офицеров» в Пскове. Младшая и старшая группы ансамбля стали дипломантами первой степени.

Ранее сообщалось, что семейный ансамбль себежан Зворыкиных награждён Гран-при всероссийского конкурса искусств.