Печорский ансамбль «Надежда» стал дипломантом I степени на всероссийском конкурсе искусств
Учащиеся хореографического отделения Печорской детской школы искусств, входящие в состав народного самодеятельного хореографического ансамбля «Надежда» Печорского РЦК под руководством Юлии Дзюба, приняли участие в ежегодном всероссийском конкурсе искусств «Центр талантов – 2024». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Мероприятие состоялось на базе МБУК «Дом офицеров» в Пскове. Младшая и старшая группы ансамбля стали дипломантами первой степени.
Ранее сообщалось, что семейный ансамбль себежан Зворыкиных награждён Гран-при всероссийского конкурса искусств.
Печорский ансамбль «Надежда» стал дипломантом I степени на всероссийском конкурсе искусств
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