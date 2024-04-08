Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошёл в Печорах

21:21, 08 апреля 2024, ПАИ

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённый Международному дню здоровья, провели в Лавровской гимназии в Печорах сегодня, 8 апреля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Участие в мероприятии принимали семьями. В Год семьи родители таким образом поддержали своих детей личным примером.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации сегодня, 22 ноября.

Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.