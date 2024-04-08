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Культура

Продолжаются отборочные туры псковского конкурса исполнителей на русских народных инструментах

II отборочный тур Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на русских народных инструментах и проект «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» стартовали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

На сцене детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова мастерство игры на русских народных инструментах продемонстрировали коллективы и индивидуальные исполнители из Гдовского, Дедовичского, Палкинского, Печорского, Порховского, Себежского районов, а также из Пскова.

Выступления конкурсантов оценивало жюри: руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева, лауреат премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Сергей Соколов и Маргарита Самойлова, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Ирина Иванова.

По итогам отборов лучшие творческие коллективы и солисты выступят 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей фестиваля-конкурса. Гостем фестиваля станет коллектив из Беларуси.

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