В Себеже начали строить второй этаж новой школы на 825 мест

10:40, 09 апреля 2024, ПАИ

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»









На объекте ведутся работы по возведению стен второго этажа, а также по монтажу плит перекрытия первого этажа.

Отметим, школа строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Подрядчиком выступает строительная компания «Развитие». Согласно контракту, работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

Также новые школы возводятся в Пскове, Пыталовском и Гдовском районах.