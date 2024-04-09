В Себеже начали строить второй этаж новой школы на 825 мест
В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест, пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
На объекте ведутся работы по возведению стен второго этажа, а также по монтажу плит перекрытия первого этажа.
Отметим, школа строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Подрядчиком выступает строительная компания «Развитие». Согласно контракту, работы должны быть завершены в декабре 2024 года.
Также новые школы возводятся в Пскове, Пыталовском и Гдовском районах.
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