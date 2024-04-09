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Общество

В Себеже начали строить второй этаж новой школы на 825 мест

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест, пишет газета «Призыв».

  • В Себеже начали возводить второй этаж новой школы на 825 мест
    Фото: газета «Призыв»
  • В Себеже начали возводить второй этаж новой школы на 825 мест
    Фото: газета «Призыв»
  • В Себеже начали возводить второй этаж новой школы на 825 мест
    Фото: газета «Призыв»
  • В Себеже начали возводить второй этаж новой школы на 825 мест
    Фото: газета «Призыв»
  • В Себеже начали возводить второй этаж новой школы на 825 мест
    Фото: газета «Призыв»

На объекте ведутся работы по возведению стен второго этажа, а также по монтажу плит перекрытия первого этажа.

Отметим, школа строится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Подрядчиком выступает строительная компания «Развитие». Согласно контракту, работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

Также новые школы возводятся в Пскове, Пыталовском и Гдовском районах.

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