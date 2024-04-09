Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по самбо

20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по самбо, которое прошло в Вологде 6 и 7 апреля. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по самбо. Фото: Федерация самбо Псковской области

«Наша команда состояла из спортсменов возраста 2008-2010 годов рождения и 2010-2012 годов рождения. В неё вошли около 70 человек», – рассказал спикер пресс-конференции.

Хорошо боролась Дарья Прокошенко, заметил Дмитрий Алёкминский. «Она участвовала в двух днях соревнований. По своему возрасту заняла первое место, а по более старшему ей немного не хватило. Но, тем не менее, у неё всё впереди. Подающая надежды спортсменка», – сказал он.

Мы довольны результатом – Александр Алёкминский. Фото: ПАИ

«Хочется отметить хорошую работу тренеров великолукской команды. Большая часть команды области состояла именно из великолучан. Также пушкиногорцы начали представлять Псковскую область на этих соревнованиях. Их воспитанник Артём Фёдоров занял третье место. Ему немного не хватило в полуфинале, но он показал хорошую борьбу. Мы довольны результатом», – резюмировал эксперт.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 апреля 2024

20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по самбо
09 апреля 2024

Псковички стали призёрами турнира по художественной гимнастике в Тверской области
09 апреля 2024

Псковички завоевали награды межрегионального турнира по художественной гимнастике
09 апреля 2024

Пскович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию
09 апреля 2024

Окружные футбольные соревнования среди девушек и смешанных команд пройдут в Пскове
09 апреля 2024

Псковички стали призёрами соревнований по лёгкой атлетике в Новгородской области
08 апреля 2024

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошёл в Печорах
08 апреля 2024

Великолучанин выступает на первенстве России по боксу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...