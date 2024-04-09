20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по самбо

15:45, 09 апреля 2024, ПАИ

20 спортсменов Псковской области стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по самбо, которое прошло в Вологде 6 и 7 апреля. Об этом сообщил председатель Псковского регионального областного отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Наша команда состояла из спортсменов возраста 2008-2010 годов рождения и 2010-2012 годов рождения. В неё вошли около 70 человек», – рассказал спикер пресс-конференции.

Хорошо боролась Дарья Прокошенко, заметил Дмитрий Алёкминский. «Она участвовала в двух днях соревнований. По своему возрасту заняла первое место, а по более старшему ей немного не хватило. Но, тем не менее, у неё всё впереди. Подающая надежды спортсменка», – сказал он.

«Хочется отметить хорошую работу тренеров великолукской команды. Большая часть команды области состояла именно из великолучан. Также пушкиногорцы начали представлять Псковскую область на этих соревнованиях. Их воспитанник Артём Фёдоров занял третье место. Ему немного не хватило в полуфинале, но он показал хорошую борьбу. Мы довольны результатом», – резюмировал эксперт.

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