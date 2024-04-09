200 заражённых луковиц гиацинта нашли на складе в Псковской области
200 больных луковиц семейства гиацинтовых выявили на складе временного хранения в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Лабораторные исследования показали, что в луковицах присутствует возбудитель жёлтой болезни гиацинта. Это первый случай обнаружения такой болезни на территории СЗФО.
В соответствии с законодательством РФ 200 луковиц будут уничтожены.
Комментарии: 0 Обсудить >>>