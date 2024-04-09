Светлана Мельникова: Археологический семинар – это профессиональный музейный праздник

17:03, 09 апреля 2024, ПАИ

Профессиональным музейным праздником назвала археологический семинар генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова. Об этом она заявила на открытии семинара «Археология и история Пскова и Псковской земли» сегодня, 9 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«Я абсолютно убеждена, что сегодняшний семинар – это настоящий профессиональный музейный праздник. Суть этого события в том, что собираются люди, занимающиеся одним общим делом. Археология – такая удивительная наука, которая констатирует факты, а из этих фактов будущие исследователи создают историю страны. То, что это мероприятие проходит в Псковском музее, это абсолютно правильно и гармонично. Именно здесь очень много лет назад прошел самый первый семинар», – поделилась генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.

Доклады ученых из Пскова, Санкт-Петербурга и Майкопа представили на открытии конференции. В выступлениях были рассмотрены различные аспекты археологических исследований Псковской области и в том числе на территории музейных объектов, отметили в пресс-службе музея.

«На семинаре всегда обсуждаются самые важные проблемы археологии Псковской земли и не только. Форум пользуется большой популярностью, очень много желающих выступить. Также наша конференция никогда не ограничивается лишь зачитыванием докладов, каждое выступление заканчивается активным обсуждением проблематики, новых теорий, которые зачастую становились началом больших исследований и книг», – рассказал заведующий отделом Института археологии РАН Николай Лопатин.

Напомним, что всего в программе конференции заявлено более 70 докладов. Присутствуют доклады исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Казани, Краснодара, Майкопа, Перми, Твери, а также ученых из Белоруссии. Семинар продлится три дня, с 9 по 11 апреля.

Организаторами семинара выступают Институт археологии РАН, Псковский музей-заповедник, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, Археологический центр Псковской области.