Фаворита первенства России по самбо из Псковской области назвал эксперт

17:44, 09 апреля 2024, ПАИ

Фаворита первенства России по самбо из Псковской области назвал председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Алекминский пояснил, что спортсмены Псковской области периодически показывают высокие результаты на первенстве России по самбо. «У нас в 2023 году Матвей Степанов занял третье место на первенстве России. Где-то в 2015 году Ксения Щелканова первая была на первенстве России» – сказал он.

«Сейчас мы надеемся на Дарью Прокошенко. Она показывает очень хорошую, содержательную борьбу. Мы думаем, что она должна в тройку войти», – добавил спикер пресс-конференции.

Напомним, что первенство России среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения пройдёт в Кемерово с 19 по 24 июня.

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