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Общество

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries навязывает продавцам невыгодные условия, и вынесла маркетплейсу предупреждение. Об этом пишет РИА. Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшение условий для контрагентов», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе один из складов маркетплейса в районе Шушары в Санкт-Петербурге сгорел, что принесло компании большие убытки. Ущерб от пожара оценивался в 10 миллиардов рублей.

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