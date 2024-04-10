Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

10:08, 10 апреля 2024, ПАИ

Четыре пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

9 апреля в 10:22 в жилом доме в 3-м Зональном проезде в Пскове огонь полностью повредил веранду и частично кровлю. При пожаре погиб 74-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Жилой дом от огня удалось спасти.

9 апреля в 18:33 в деревне Шуты Себежского района огонь повредил кровлю в хозпостройке. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе в хозяйственную постройку.

Также в 22:24 на площади Советов в Дедовичах произошло возгорание в автомобиле Lada Granta 2022 года выпуска. В нем выгорел моторный отсек. Предварительная причина возгорания – поджог. Автомобиль удалось спасти.

Кроме того, пожарные ликвидировали один ландшафтный пожар в Пустошкинском районе.