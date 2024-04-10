ФАС подозревает издательство «Просвещение» в завышении цен на учебники

10:24, 10 апреля 2024, ПАИ

ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение», сообщается на сайте ведомства.

По мнению антимонопольной службы, издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников и намеренно завышает цены на школьные учебники.

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», – говорится в сообщении.

В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.