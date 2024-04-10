Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам пропавшей великолучанки

11:46, 10 апреля 2024, ПАИ

Поисковый отряд «Лиза Алерт» присоединился к поискам пропавшей в Великих Луках 26-летней Виктории Акимовой. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде.

6 апреля текущего года она ушла в неизвестном направлении.

Ростом женщина 170 см, плотного телосложения. У нее карие глаза и черные длинные волосы.

Великолучанка была одета в черные лосины, черные кроссовки, черную куртку с желтыми нашивками.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктории Акимовой, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее о пропаже 26-летней великолучанки сообщал поисковый отряд «След».