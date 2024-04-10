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Культура

Псковский театр драмы приглашен на фестиваль национальных театров «Туганлык» в Уфу

Спектакль «Морфий» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина станет участником VIII Международного фестиваля национальных театров «Туганлык», который пройдет в столице Башкортостана с 16 по 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы театра

19 мая псковская труппа покажет «Морфий» режиссера Антона Федорова на сцене Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Спектакль по «медицинским» рассказам Михаила Булгакова, созданный в 2022 году, стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях: «Лучшая работа художника по костюмам» (Александр Стройло, Антон Федоров) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова за роль Анны Николаевны); получил приз зрительских симпатий XXXII Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. «Морфий» пользуется неизменным успехом у публики, собирая в зале не только псковских зрителей, но и людей из разных городов России, интересующихся современным театральным процессом.

В афише фестиваля «Туганлык» в 2024 году представлено 14 спектаклей, два из них – внеконкурсные: спектакль театра-организатора (Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури) и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России – Александринского театра), приглашенного на фестиваль в качестве специального гостя.

В 2024 году «Туганлык» впервые пройдет в формате фестиваля национальных театров и в новом качестве: ранее он назывался «фестивалем тюркоязычных театров», теперь его рамки расширяются. На фестивале будут представлены спектакли театральных коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Северной Осетии, Хакасии, Чувашии, Калмыкии, Абхазии, Тувы и Дагестана.

Режиссер и художник «Морфия» Антон Федоров – уроженец Стерлитамака. Свои первые спектакли этот российский режиссер поставил в театрах Башкортостана.

Также за призы фестиваля поборются спектакли режиссеров, сотрудничающих с Псковским театром драмы: Хакасский национальный театр драмы и этнической музыки «Читiген» представит спектакль якутского мэтра Сергея Потапова «Абахай Пахта» (псковский зритель хорошо знаком с его «Зойкиной квартирой»), Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева покажет спектакль Гульназ Балпеисовой «Баян-сулу – Козы Корпеш» (Гульназ Балпеисова в псковском театре приступила к постановке пушкинских «Маленьких трагедий»). А спектакль Альметьевского татарского драматического театра «Алтынчеч. Наследие», также заявленный в конкурсе «Туганлыка», поставлен по пьесе Ильгиза Зайниева, чей спектакль «Амфитрион» в Псковском театре драмы сейчас готовится к премьере.

Фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» был впервые организован в 1991 году. Он был учрежден по инициативе Министерства культуры Республики Башкортостан в городе Уфе как яркий и зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, сохраняющих высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности. Цель фестиваля заключалась в том, чтобы театры разных республик, ограниченные в возможности систематического обмена творческим опытом, могли встречаться, ощущать себя частью единого театрального пространства и оценивать собственную значимость в ряду «братьев по искусству».

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