Межведомственные учения проходят в Крестах
Межведомственные учения проходят на мосту в сторону деревни Белый Мох в микрорайоне Кресты в Пскове, передает корреспондент ПАИ.
На этом участке временно ограничено движение.
Также на полигоне под Псковом проходит очередной этап практических занятий по боевой подготовке с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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