Межведомственные учения проходят в Крестах

13:21, 10 апреля 2024, ПАИ

Межведомственные учения проходят на мосту в сторону деревни Белый Мох в микрорайоне Кресты в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

На этом участке временно ограничено движение.

Также на полигоне под Псковом проходит очередной этап практических занятий по боевой подготовке с личным составом 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.