30 пилотов зарегистрировались на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

13:33, 10 апреля 2024, ПАИ

30 пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 9 по 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

На международную встречу зарегистрировались спортсмены Федераций воздухоплавания Тульской, Ленинградской, Псковской, Калужской, Томской, Новгородской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Костромской областей, а также Пермского края и Москвы.

От Псковской области на встречу зарегистрировались Иван Сундуков, Вадим Салцевич, Владимир Богданов и Евгений Кравченко.

Отметим, что сегодня, 10 апреля, последний день подачи личных заявок для пилотов второго раунда заявочной кампании.

Напомним, что в прошлом году в соревнованиях приняли участие 33 воздухоплавателя в категории «Спорт» и четыре – в категории «Фиеста».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».