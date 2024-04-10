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Спорт

30 пилотов зарегистрировались на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

30 пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 9 по 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

30 пилотов зарегистрировалось на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Фото: ПАИ

На международную встречу зарегистрировались спортсмены Федераций воздухоплавания Тульской, Ленинградской, Псковской, Калужской, Томской, Новгородской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Костромской областей, а также Пермского края и Москвы.

От Псковской области на встречу зарегистрировались Иван Сундуков, Вадим Салцевич, Владимир Богданов и Евгений Кравченко.

Отметим, что сегодня, 10 апреля, последний день подачи личных заявок для пилотов второго раунда заявочной кампании.

Напомним, что в прошлом году в соревнованиях приняли участие 33 воздухоплавателя в категории «Спорт» и четыре – в категории «Фиеста».

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